В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue за 2,1 млн рублей

В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue 2000 года выпуска. Согласно объявлению, опубликованному в сети, в комплекте с ним идёт второй автомобиль, который может служить донором запчастей. Покупка обойдется в 2,1 миллиона рублей.
Машина оснащена турбированным двигателем объёмом 3,0 литра мощностью 280 лошадиных сил. Пробег составляет 84 тысячи км, и использовалась она в основном летом. У седана было три владельца за 26 лет.
