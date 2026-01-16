В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue за 2,1 млн рублей

В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue 2000 года выпуска. Согласно объявлению, опубликованному в сети, в комплекте с ним идёт второй автомобиль, который может служить донором запчастей. Покупка обойдется в 2,1 миллиона рублей.