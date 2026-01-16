Ричмонд
В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue за 2,1 млн рублей

В комплекте с ним идет второй автомобиль, который может служить донором запчастей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продают редкий седан Mitsuoka Galue 2000 года выпуска. Согласно объявлению, опубликованному в сети, в комплекте с ним идёт второй автомобиль, который может служить донором запчастей. Покупка обойдется в 2,1 миллиона рублей.

Машина оснащена турбированным двигателем объёмом 3,0 литра мощностью 280 лошадиных сил. Пробег составляет 84 тысячи км, и использовалась она в основном летом. У седана было три владельца за 26 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 130-м квартале Иркутска продаётся четырёхэтажное здание с планетарием. Объект выставлен на продажу за 150 миллионов рублей. Общая площадь строения составляет 1211 квадратных метров.