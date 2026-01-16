Ричмонд
-5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 12−16 января 2026 года

Дайджест главных новостей 12—16 января 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя авиаремонтный завод

Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Трамп призвал граждан США и их союзников покинуть Иран

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран в связи с продолжающимися в стране масштабными протестами. Ранее американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь.

Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Источник: Прокуратура Республики Коми

Произошла детонация светошумовой гранаты. МЧС эвакуировало из здания около 200 человек. 20 человек пострадали. В СК РФ заявили о задержании подозреваемого.

В Новокузнецке задержали главврача роддома, где погибли младенцы

Источник: РИА "Новости"

Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области отправил под домашний арест главного врача горбольницы № 1 Виталия Хераскова, задержанного по делу о гибели в роддоме № 1 в новогодние праздники девяти новорожденных. После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверяют на готовность к самым сложным случаям.

Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения

Источник: Reuters

Высший антикоррупционный суд избрал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 млн гривен (около $760 тысяч).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше