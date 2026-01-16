Главные новости за неделю 12−16 января 2026 года

ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя авиаремонтный завод
Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса «Орешник» 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Трамп призвал граждан США и их союзников покинуть Иран
Президент США Дональд Трамп призвал американских граждан и представителей стран-союзников покинуть Иран в связи с продолжающимися в стране масштабными протестами. Ранее американский лидер уже отменил все запланированные встречи с иранскими официальными лицами и высказал поддержку участникам беспорядков, пообещав им помощь.
Взрыв произошел в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре
В Новокузнецке задержали главврача роддома, где погибли младенцы
Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области отправил под домашний арест главного врача горбольницы № 1 Виталия Хераскова, задержанного по делу о гибели в роддоме № 1 в новогодние праздники девяти новорожденных. После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверяют на готовность к самым сложным случаям.
Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 млн гривен (около $760 тысяч).