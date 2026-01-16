Купание в проруби: что нужно знать перед встречей с ледяной водой

Пройдите консультацию у врача. Это критически важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, хроническими болезнями, а также для беременных и пожилых. Выбирайте официальные купели. Окунайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах, где дежурят спасатели и медики. Откажитесь от алкоголя. Он нарушает координацию, притупляет ощущение холода и создаёт ложное чувство тепла, что увеличивает риск переохлаждения и несчастного случая. Сделайте энергичную разминку. Несколько приседаний, махов руками и лёгкая пробежка помогут разогреть мышцы и подготовить сердечно-сосудистую систему.