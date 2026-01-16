«Россия — страна возможностей» объединила более 25 млн человек за 7 лет

«Такое количество участников, такие искренние истории… Понимаешь, что у нас в стране могут быть разные города, разный ритм жизни, но ценности у всех удивительно похожи. Для меня как отца пятерых детей особенно важно видеть, как семьи по всей России делают что-то вместе, поддерживают друг друга, создают свои традиции. В этом и есть большая сила — простая, человеческая. Очень важно, что и наш президент поддержал идею конкурса. Когда такие вещи звучат от первого лица государства — искренне, без лишних слов, это чувствуют и взрослые, и дети. И именно благодаря этому проект получил тот общенациональный масштаб, которого заслуживает. Хочется, чтобы подобные истории и дальше согревали людей и напоминали, что семья — это то место, где мы становимся сильнее и добрее».