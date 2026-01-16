Таких в наше время не делают: Из жизни ушла легенда молдавской журналистики Людмила Шимановская

Ее можно было встретить на различных мероприятиях, она не бросала журналистику даже в преклонном возрасте, плавала в бассейне, бегала марафоны. И с ней всегда было, о чем поговорить — столько жизненной силы, энергии, ярких эмоций — молодые могли позавидовать.