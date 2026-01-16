Таких в наше время не делают: Из жизни ушла легенда молдавской журналистики Людмила Шимановская

На 89-м году из жизни ушла легенда молдавской журналистики Людмила Шимановская.
Ее можно было встретить на различных мероприятиях, она не бросала журналистику даже в преклонном возрасте, плавала в бассейне, бегала марафоны. И с ней всегда было, о чем поговорить — столько жизненной силы, энергии, ярких эмоций — молодые могли позавидовать.
Людмила родилась в Харькове, а после войны с семьей переехала в Кишинев, где закончила госуниверситет. Она добилась успеха в спорте — легкоатлетическом пятиборье.
Она работала не только пишущим журналистом, но и в качестве комментатора различных соревнований.
Удивительный человек, таких почти не делают в наше время.
Соболезнуем дочери Марине, другим близким и родственникам!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Один Михай Волонтир сделал для молдавской культуры больше, чем сотня нынешних чиновников: Но на могиле артиста до сих пор нет памятника, а его фильмы попадают под запреты.
На могиле нашего Будулая до сих пор нет не просто достойного памятника, — вообще, его нет, а ведь со дня смерти великого актера прошло более десяти лет [видео] (далее…).
Счета за отопление за декабрь вызвали оторопь у жителей Кишинева: «Больше 5 тысяч леев за квартиру — это вообще как?».
Для многих семей такие цифры давно перестали быть обычными коммунальными расходами и превратились в серьёзный удар по бюджету (далее…).
В Молдове нелюди нанесли щенку более 30 ранений: Ветеринары не смогли спасти животное — полиция начала расследование.
Волонтёры отмечают, что щенок был известен в районе рынка и за ним постоянно ухаживали (далее…).