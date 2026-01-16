Ричмонд
Таких в наше время не делают: Из жизни ушла легенда молдавской журналистики Людмила Шимановская

С ней всегда было, о чем поговорить — столько жизненной силы, энергии, ярких эмоций — молодые могли позавидовать.

Источник: Комсомольская правда

На 89-м году из жизни ушла легенда молдавской журналистики Людмила Шимановская.

Ее можно было встретить на различных мероприятиях, она не бросала журналистику даже в преклонном возрасте, плавала в бассейне, бегала марафоны. И с ней всегда было, о чем поговорить — столько жизненной силы, энергии, ярких эмоций — молодые могли позавидовать.

Людмила родилась в Харькове, а после войны с семьей переехала в Кишинев, где закончила госуниверситет. Она добилась успеха в спорте — легкоатлетическом пятиборье.

Она работала не только пишущим журналистом, но и в качестве комментатора различных соревнований.

Удивительный человек, таких почти не делают в наше время.

Соболезнуем дочери Марине, другим близким и родственникам!

