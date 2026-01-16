Гидрометцентр: На Крещение в Ростове ударят морозы до −16

В ночь накануне православного праздника Крещения Господня многие жители Ростова и области окунутся в купели. И, если часто в регионе среди января температура держится около нуля, а то и плюсовая, то в этот раз, судя по прогнозу Ростовского гидрометцентра, погода приготовила нам настоящие крещенские морозы — с сильным ветром, снегом и гололедицей.
В Крещенский сочельник, который приходится на воскресенье, 18 января, ожидается облачная погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит −9 — −11 градусов. В ночь на понедельник, когда многие отправятся к купелям, похолодает до −14 — −16 мороза.
В понедельник, 19 января, существенных осадков не ожидается, но гололедица останется. Ветер будет слабее — 7−12 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут то же, что и накануне, до −9 — −11 градусов.
По области погода будет суровее. В воскресенье пройдет небольшой снег, а в отдельных районах — метель. Дороги останутся скользкими из-за гололедицы. Северо-восточный ветер разовьет скорость до 9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит −11 — −16 градусов, по югу — до −6. А в ночь перед праздником Крещения будет колебаться от −11 до −16 градусов, при этом, при прояснениях столбики термометров опустятся до −22, а по северу и востоку области упадут до −27. Днем 19 января ожидается от −9 до −14, по западу региона — до −5 градусов.
