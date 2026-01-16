Гидрометцентр: На Крещение в Ростове ударят морозы до −16

По области погода будет суровее. В воскресенье пройдет небольшой снег, а в отдельных районах — метель. Дороги останутся скользкими из-за гололедицы. Северо-восточный ветер разовьет скорость до 9 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит −11 — −16 градусов, по югу — до −6. А в ночь перед праздником Крещения будет колебаться от −11 до −16 градусов, при этом, при прояснениях столбики термометров опустятся до −22, а по северу и востоку области упадут до −27. Днем 19 января ожидается от −9 до −14, по западу региона — до −5 градусов.