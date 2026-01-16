В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила Ginza Project.
«Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя — Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием», — говорится на странице ресторанной сети в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что управление компанией переходит к Марку Лапину, сыну Вадима Лапина.
О дате и месте прощания с основателем ресторанной сети пока не сообщается.