В Петербурге умер основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Основатель ресторанной сети Ginza Project Вадим Лапин скончался, сообщила Ginza Project.

«Компания Ginza Project с прискорбием сообщает о кончине своего основателя — Вадима Валентиновича Лапина. Вадим Валентинович на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием», — говорится на странице ресторанной сети в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что управление компанией переходит к Марку Лапину, сыну Вадима Лапина.

О дате и месте прощания с основателем ресторанной сети пока не сообщается.