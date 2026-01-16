Эксперт объяснил, что грозит за выезд на лед для владельцев авто

Юрист Михаил Салкин рассказал NEWS.ru о штрафах за выезд на лёд водоёма на автомобиле. По его словам, это нарушение может обойтись водителю в сумму до 4 тысяч рублей по статье 8.42 КоАП РФ. Он отметил, что федерального прямого запрета на выход людей на лёд нет, но его могут ввести местные власти, и тогда штрафы будут определяться региональным законодательством.