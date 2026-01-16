Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, что грозит за выезд на лед для владельцев авто

Юрист Салкин: Выезд на лед обернется штрафом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Юрист Михаил Салкин рассказал NEWS.ru о штрафах за выезд на лёд водоёма на автомобиле. По его словам, это нарушение может обойтись водителю в сумму до 4 тысяч рублей по статье 8.42 КоАП РФ. Он отметил, что федерального прямого запрета на выход людей на лёд нет, но его могут ввести местные власти, и тогда штрафы будут определяться региональным законодательством.

— Запрещенным является выезд на лед на транспортном средстве: по Кодексу об административных правонарушениях может быть назначен штраф. Его сумма может достигать 4 тыс. рублей, — пояснил юрист.

Отметим, что также это крайне опасно — лед ненадежен, авто может уйти под воду в любой момент.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что спасатели раскрыли тайну пропажи метеоролога в Бурятии.