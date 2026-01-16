Ричмонд
В Симферополе откладывается завершение реставрации здания филармонии

Это связано с плохим состоянием конструкций.

Источник: Комсомольская правда

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Крыма Александр Жаворонков.

В настоящее время завершается реставрация исторического здания Симферопольской городской думы, где находится филармония. Чиновник рассказал, что на этом этапе возникли проблемы.

«Мы не ожидали, что состояние конструкции будет настолько плохое», — пояснил Жаворонков.

Замглавы департамента добавил, что из-за этого пришлось серьезно изменять конструктивные разделы проекта. Однако, по его словам, работы все же постепенно приближаются к завершению. Замглавы департамента заверил, что вскоре филармония сможет вернуться в историческое здание.