Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концертный зал на 1500 мест построят под Нижним Новгородом

Площадку планируется разместить в Богородском районе.

Источник: Комсомольская правда

Концертный зал «Березополье» на 1,5 тысячи зрителей планируется построить в Нижегородской области. Концертная площадка расположится в Богородском районе и не будет иметь аналогов в регионе, сообщается на инвестиционном портале.

Согласно проекту, площадка займёт 86 гектаров земли в непосредственной близости от популярного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо». Срок реализации проекта оценивается в четыре года, с 2026 по 2029 год, а его общая стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. На этапе работы зал должен создать 60 рабочих мест.

Основная задача проекта — удовлетворить растущий спрос жителей на качественные культурные мероприятия и предоставить универсальную площадку для событий разного масштаба.

Сейчас проект находится на стадии бизнес-планирования. Предстоит решить вопросы с инженерной инфраструктурой: на выбранном участке отсутствуют линии электропередачи и газоснабжения, а водоснабжение будет обеспечиваться за счёт строящейся скважины. Транспортная доступность обеспечена проходящей рядом автомобильной дорогой Р125.