Концертный зал на 1500 мест построят под Нижним Новгородом

Концертный зал «Березополье» на 1,5 тысячи зрителей планируется построить в Нижегородской области. Концертная площадка расположится в Богородском районе и не будет иметь аналогов в регионе, сообщается на инвестиционном портале.
Согласно проекту, площадка займёт 86 гектаров земли в непосредственной близости от популярного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо». Срок реализации проекта оценивается в четыре года, с 2026 по 2029 год, а его общая стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. На этапе работы зал должен создать 60 рабочих мест.
Основная задача проекта — удовлетворить растущий спрос жителей на качественные культурные мероприятия и предоставить универсальную площадку для событий разного масштаба.
Сейчас проект находится на стадии бизнес-планирования. Предстоит решить вопросы с инженерной инфраструктурой: на выбранном участке отсутствуют линии электропередачи и газоснабжения, а водоснабжение будет обеспечиваться за счёт строящейся скважины. Транспортная доступность обеспечена проходящей рядом автомобильной дорогой Р125.