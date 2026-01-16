Концертный зал на 1500 мест построят под Нижним Новгородом

Согласно проекту, площадка займёт 86 гектаров земли в непосредственной близости от популярного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо». Срок реализации проекта оценивается в четыре года, с 2026 по 2029 год, а его общая стоимость составит 1,5 миллиарда рублей. На этапе работы зал должен создать 60 рабочих мест.