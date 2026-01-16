Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов

Также в реестр внесены Ольга Курносова*, Максим Миронов*, Алексей Табалов*, медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала»*. В ведомстве отметили, что все пятеро распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании или распространении сообщений и материалов иноагентов. Все они проживают за пределами РФ.