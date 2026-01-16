Ричмонд
-5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историка Ивана Куриллу* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес историка-американиста Ивана Куриллу* в реестр иноагентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского историка-американиста Ивана Куриллу*, сообщается на сайте ведомства.

«Шестнадцатого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Ю. Дубнов*, И. И. Курилла*», — говорится в сообщении.

Также в реестр внесены Ольга Курносова*, Максим Миронов*, Алексей Табалов*, медиапроект TV2media* и проект «Люди Байкала»*. В ведомстве отметили, что все пятеро распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против спецоперации на Украине. Также они участвовали в создании или распространении сообщений и материалов иноагентов. Все они проживают за пределами РФ.

Дубнов* также был респондентом на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, а Курилла* — на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками. Также последний участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а Курносова взаимодействует с одной из таких организаций.

Миронов*, среди прочего, публично поддерживал введение мер ограничительного характера в отношении России, а Табалов* — учредитель организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Проект «Люди Байкала»* и медиапроект «TV2media»* распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и выступали против СВО. Проекты участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Проект «Люди Байкала»* распространял фейки о ВС РФ, и сейчас он взаимодействует с иноагентом.

* Физическое лицо или организация, выполняющее функции иноагента в России.