В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников будет проиндексирован с 1 февраля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Ежемесячную денежную выплату назначают льготным категориям граждан. Тем, кто нуждается в особой социальной поддержке, например, людям с инвалидностью и ветеранам.
«С 1 февраля 2026 года для федеральных льготников обновятся суммы по ежемесячной денежной выплате и по набору социальных услуг, который связан с этой выплатой. Индексация проводится по фактической инфляции за предыдущий год: после того как появляется итоговый показатель, правительство утверждает коэффициент, и с февраля выплаты идут уже в новом размере. В бытовом плане это выглядит просто: человек сохраняет свой статус получателя, а цифры в назначениях пересчитываются по установленному коэффициенту», — сказал Говырин.
Депутат отметил, что набор социальных услуг имеет денежную оценку и учитывается внутри ежемесячной выплаты, сейчас денежная оценка полного набора составляет 1 728,46 рубля в месяц.
«Получатель вправе оставить соцуслуги в натуральном виде, вправе получить их денежным эквивалентом, также доступен смешанный вариант, когда часть услуг остается в натуральной форме, а часть переводится в деньги. От выбранного варианта зависит, какая сумма фактически приходит на счет: при сохранении набора услуг в натуральной форме соответствующая стоимость учитывается внутри выплаты, при выборе денежной формы она добавляется к выплате как деньги», — подчеркнул он.
По словам парламентария, по действующим размерам, установленным с 1 февраля 2025 года до очередной индексации, денежная часть ежемесячной выплаты при сохранении права на полный набор соцуслуг составляет у инвалидов I группы 4 102,24 рубля в месяц, у инвалидов II группы и детей-инвалидов 2 435,58 рубля, у инвалидов III группы 1 604,88 рубля.
«При полном переводе набора соцуслуг в деньги добавляется его стоимость 1 728,46 рубля, и общий денежный размер получается 5 830,70 рубля, 4 164,04 рубля и 3 333,34 рубля соответственно. Дальше с 1 февраля 2026 года эти суммы будут умножены на утвержденный коэффициент индексации», — рассказал депутат.
Он добавил, что отдельно стоит помнить про сроки, когда можно поменять форму получения набора соцуслуг.
«Решение принимается заранее на следующий год и действует весь календарный год. Чтобы выбранный вариант начал действовать с 1 января 2027 года, заявление подается до 1 октября 2026 года. Это тот редкий случай, когда одна дата заранее определяет, как именно будет выглядеть выплата на протяжении всего следующего года», — заключил Говырин.