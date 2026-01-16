Магнитная буря уровня G1 ожидается в Ростовской области на выходных

В субботу, 17 января, в Ростовской области ожидается магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом выше 5. Об этом можно судить по данным сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Небольшие магнитные возмущения начнутся примерно с 6 утра, и уже через три часа после этого достигнут уровня магнитной бури. Геомагнитное влияние продлится до полудня, а потом пойдет на спад. С 18 часов магнитный фон должен полностью стабилизироваться.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.