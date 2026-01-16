Ричмонд
Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году

Падение продаж автомобилей Porsche на 10% в 2025 г стало сильнейшим за 16 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Продажи автомобилей Porsche по итогам прошлого года снизились на 10% по отношению к 2024 году — до 279 449 машин, следует из данных отчетности компании. Как указывает агентство Блумберг, падение стало сильнейшим с 2009 года.

Продажи Porsche в Германии за отчетный период сократились на 16% — до 29 968 автомобилей, в остальной Европе — на 13%, до 66 340 машин. Модель Macan стала наиболее продаваемой в прошлом году, продажи выросли на 2% — до 84 328 автомобилей. При этом более половины от этого числа приходится на электрическую версию модели — 45 367.

Показатель по Северной Америке за 2025 год почти не изменился к предыдущему году и составил 86 229 автомобилей. Porsche отмечает, что регион остается крупнейшим по продажам, как и в прошлом году.

Продажи автомобилей компании в Китае упали сразу на 26% по сравнению с 2024 годом — до 41 938 машин. Основными факторами снижения Porsche называет тяжелые рыночные условия, особенно в сегменте товаров роскоши, а также высокую конкуренцию на китайском рынке.

Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса люкс как Lamborghini, Bentley и Bugatti.