Продажи Porsche упали сильнее всего за 16 лет в 2025 году

Продажи Porsche в Германии за отчетный период сократились на 16% — до 29 968 автомобилей, в остальной Европе — на 13%, до 66 340 машин. Модель Macan стала наиболее продаваемой в прошлом году, продажи выросли на 2% — до 84 328 автомобилей. При этом более половины от этого числа приходится на электрическую версию модели — 45 367.