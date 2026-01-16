Россиянам объяснили, чем грозит применение зимних реагентов против гололеда

Он напомнил, что многие годы самым распространенным и дешевым средством была обычная техническая соль — хлорид натрия. Но она эффективна только при слабых минусовых температурах. При сильном морозе ее приходиться смешивать с песком, увеличивая сцепление колес и подошв с поверхностью, даже не плавя лед.
Сегодня химическая промышленность предлагает различные альтернативы, например хлориды магния, кальция. У каждого свои плюсы и минусы, но у всех солевых реагентов есть главный недостаток: талый раствор образует на асфальте скользкую пленку, из-за чего ухудшается сцепление шин автомобиля с дорогой и может увеличиваться аварийность.
«В крупных городах чаще всего используются многокомпонентные реагенты, куда помимо солей входят специальные присадки — ингибиторы коррозии для защиты металлов, добавки для снижения воздействия на почву и растительность, а также мраморная или гранитная крошка мелкой фракции для немедленного улучшения сцепления», — объяснил Дорохов «Газете.Ru».
По его словам, такие составы помогают коммунальщикам быстро и успешно очищать город даже от сильнейших снегопадов, но, как и любая «химия», они имеют негативные эффекты. Поэтому надо строго соблюдать все правила их применения. Ключевой момент — строго расписанная во всех инструкциях уборка образовавшейся снежно-ледяной каши после такой обработки.
«Если талый снег, насыщенный реагентами, быстро не вывезти на специализированные снегоплавильные пункты или полигоны, а просто сгрести на газон, все соли неизбежно попадут в почву и грунтовые воды, — говорит эксперт. — Кроме того, очень важно соблюдать нормы расхода реагентов. Сегодня это около 20−30 граммов на квадратный метр при легком морозе и до 100 граммов при экстремально низких температурах. Превышение значительно увеличивает экологическую нагрузку».