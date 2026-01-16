Ричмонд
Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний

Минтранс раскритиковал идею о единых нормах ручной клади для всех авиакомпаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Действующее регулирование в России, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным подходом, чем инициатива о введении единых норм для всех авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении внесенный в 2025 году законопроект, запрещающий авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам для ручной клади.

«Действующее регулирование, устанавливающее гарантированный минимум ручной клади (5 кг) и оставляющее операторам возможность гибко определять габариты под конкретное воздушное судно, представляется более сбалансированным и практичным подходом… Инициатива об унификации, хотя и продиктована намерением упростить правила для пассажиров, на практике может привести к обратному результату», — отметили в Минтрансе.

Сейчас в федеральных авиационных правилах зафиксирована норма бесплатного провоза ручной клади. Она устанавливается перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками в зависимости от типа воздушного судна и количества мест для размещения ручной клади.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива ввести единые размеры ручной клади «не учитывает технологическое разнообразие парка, основы бизнес-моделей перевозчиков и может ухудшить текущие условия провоза для значительной части путешественников, без существенного выигрыша в безопасности или удобстве».