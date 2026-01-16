Минтранс оценил идею о единых нормах для ручной клади для всех авиакомпаний

Сейчас в федеральных авиационных правилах зафиксирована норма бесплатного провоза ручной клади. Она устанавливается перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. В то же время габариты ручной клади и вещей, провозимых сверх нормы бесплатного провоза ручной клади и без взимания дополнительной платы, устанавливаются перевозчиками в зависимости от типа воздушного судна и количества мест для размещения ручной клади.