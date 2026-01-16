Ричмонд
Эксперт раскрыл, какие игрушки мешают развитию дошкольников

Психолог Михеичева: Лучшими игрушками для дошкольников являются кубики.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Психолог Александра Михеичева рассказала NEWS.ru, какие игрушки могут тормозить развитие дошкольников. В первую очередь это «игрушки-оценщики», которые постоянно хвалят ребёнка за правильные действия. Они формируют зависимость от внешней похвалы, и ребёнок теряет интерес к самому процессу игры и открытиям.

— Второй тип — игрушки, которые всё делают сами: поют, ездят и светятся без участия ребёнка. Они не оставляют пространства для фантазии, делая малыша просто пассивным зрителем. Также не полезны игрушки с единственным жёстким сценарием, где есть только один «правильный» способ игры. Они лишают ребёнка возможности экспериментировать и придумывать, — предупреждает эксперт.

Лучший выбор — простые игрушки вроде кубиков или фигурок. Именно с ними ребёнок становится творцом своей игры, что развивает воображение, самостоятельность и уверенность в своих силах.

