Эксперт раскрыл, какие игрушки мешают развитию дошкольников

— Второй тип — игрушки, которые всё делают сами: поют, ездят и светятся без участия ребёнка. Они не оставляют пространства для фантазии, делая малыша просто пассивным зрителем. Также не полезны игрушки с единственным жёстким сценарием, где есть только один «правильный» способ игры. Они лишают ребёнка возможности экспериментировать и придумывать, — предупреждает эксперт.