В «Калининград-ГорТрансе» объяснили, почему троллейбусы и автобусы неделю ездили грязными

Предприятие прислало ответ на запрос «Клопс».

Источник: Клопс.ru

В морозы транспорт в Калининграде выпускали на линию немытым, чтобы не повредить пневмосистему. Об этом «Клопс» сообщили в «ГорТрансе» в ответе на информационный запрос.

«В условиях ночных температур ниже −5°С происходит замерзание пневматической системы. Мойка подвижного состава производится после выхода с линии, однако в связи с морозами её проводили только в исключительных случаях, чтобы избежать поломок. Внутренняя уборка салона при этом выполняется ежедневно. Автоматическая мойка предприятия исправна», — рассказал перевозчик.

Когда погодные условия стали мягче, на предприятии помыли весь подвижной состав. В «Калининград-ГорТрансе» добавили, что транспорт частных перевозчиков устроен иначе: там другая пневмосистема, не рассчитанная на низкий уровень пола. На морозы она реагирует иначе.

Как предприятие будет впредь выходить из положения, в ответе не сказано.

12 января жители пожаловались, что в Калининграде новые троллейбусы и автобусы пугают пассажиров своим неприглядным видом.