В «Калининград-ГорТрансе» объяснили, почему троллейбусы и автобусы неделю ездили грязными

«В условиях ночных температур ниже −5°С происходит замерзание пневматической системы. Мойка подвижного состава производится после выхода с линии, однако в связи с морозами её проводили только в исключительных случаях, чтобы избежать поломок. Внутренняя уборка салона при этом выполняется ежедневно. Автоматическая мойка предприятия исправна», — рассказал перевозчик.