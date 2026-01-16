Ричмонд
Лидия Новосельцева вошла в президиум Совета представительных органов Ростовской области

Лидия Новосельцева сообщила о планах создать Молодежный парламент при городской Думе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева вошла в президиум областного Совета представительных органов. Решение было озвучено на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области в Ростовском Общественном Собрании накануне, 15 января.

Участники подвели итоги работы за 2025 год и наметили задачи на новый период. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил успешное развитие муниципалитетов. В приоритете — социальная защита семей с детьми и пожилых граждан. Отдельное внимание уделят поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Говорили и о финансах. Благодаря инициативам губернатора Юрия Слюсаря муниципалитеты получат около восьми миллиардов рублей дополнительных доходов в нынешнем году. Деньги поступят благодаря изменениям в отчислениях от НДФЛ. Также казну пополнят дорожные фонды, а экологические платежи сохранят на местном уровне.

Глава Заксобрания области затронул вопросы защиты органов местного самоуправления от избыточного контроля. Он поблагодарил депутатов, в том числе ростовских, за работу по интеграции воссоединенных территорий.

На заседании наградили и победителей конкурса «Лучший молодежный парламент в Ростовской области». Городской Совет молодежи Ростова-на-Дону отмечен в номинации «Лидер инициатив».

Кроме того, Лидия Новосельцева сообщила о планах создать Молодежный парламент при городской Думе.

— Это будет не просто совещательная структура, а реальная площадка для диалога, где идеи и энергия нашей молодежи будут трансформироваться в конкретные предложения и городские проекты, — рассказала Лидия Александровна.

