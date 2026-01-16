Ричмонд
В СКЖД назвали самый популярный новогодний маршрут в Ростовской области

133 тысячи человек проехали по маршруту Ростов — Таганрог — Успенская на праздниках.

Источник: Комсомольская правда

Маршрут Ростов — Таганрог — Успенская оказался самым популярным в Ростовской области на новогодних праздниках. Об этом говорится в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Указанное направление в праздничные дни выбрали 133 тысячи человек, то есть больше половины от всего пассажиропотока.

Всего же с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на Дону электропоездами и рельсовыми автобусами воспользовались более 260 тысяч пассажиров. Пригородные составы совершили на праздниках 1475 рейсов.

