В СКЖД назвали самый популярный новогодний маршрут в Ростовской области

Маршрут Ростов — Таганрог — Успенская оказался самым популярным в Ростовской области на новогодних праздниках. Об этом говорится в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Указанное направление в праздничные дни выбрали 133 тысячи человек, то есть больше половины от всего пассажиропотока.
Всего же с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на Дону электропоездами и рельсовыми автобусами воспользовались более 260 тысяч пассажиров. Пригородные составы совершили на праздниках 1475 рейсов.
