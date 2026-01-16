Самозанятые Башкирии с 2026 года смогут получать больничные и формировать пенсию

Самозанятые жители Башкирии с начала 2026 года получили новые возможности для социальной защиты. Теперь самозанятые могут официально оформлять оплачиваемые больничные и формировать будущую пенсию, сообщает отделение СФР по Башкирии.
Для того чтобы пользоваться этими льготами, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать программу добровольного страхования. Доступны два варианта с фиксированной суммой выплат: 35 000 или 50 000 рублей. После этого нужно будет ежемесячно или раз в год перечислять страховые взносы по ставке 3,84% от выбранной суммы.
Кроме основных услуг, у самозанятых есть опция по самостоятельному накоплению пенсионных средств. Для этого следует заключить с Соцфондом дополнительное добровольное соглашение, где можно самостоятельно определять удобный размер и график платежей.
