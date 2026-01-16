В феврале жители Ростовской области получат увеличенное единое пособие

С 1 января в донском регионе повысился размер единого пособия. Об этом сообщается в телеграм-канале Социального фонда РФ по Ростовской области.
Размер единого пособия на ребенка в 2026 году составил: на детей от 8 634,5 до 17 269 рублей, для беременных — от 9 702, 5 до 19 405 рублей.
В фонде напомнили, что сумма пособия зависит от величины прожиточного минимума в регионе: для трудоспособного населения (беременным) и для несовершеннолетних (детям).
— Единое пособие по правилам выплачивается в текущем месяце за предыдущий. В новом размере пособие — за январь — поступит гражданам в единый день выплат в феврале 2026 года, — говорится в сообщении.
