Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прокуратура помогла женщине получить заслуженную пенсию

После вмешательства прокуратуры пожилой женщине выполнили перерасчет пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратура помогла женщине получить заслуженную пенсию. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства в регионе.

Пожилая жительница Таганрога обратилась в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области и попросила сделать перерасчет пенсии по старости. Дело в том, что в ее трудовой стаж не были включены семь лет работы. И хотя она предоставила подтверждающие документы, сотрудники учреждения, почему-то, ей отказали.

Прокуратура защитила права пенсионерки в судебном порядке. В итоге размер пенсии был определен в соответствии с законом, после чего выполнен перерасчет на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.