В Ростовской области прокуратура помогла женщине получить заслуженную пенсию

Пожилая жительница Таганрога обратилась в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области и попросила сделать перерасчет пенсии по старости. Дело в том, что в ее трудовой стаж не были включены семь лет работы. И хотя она предоставила подтверждающие документы, сотрудники учреждения, почему-то, ей отказали.