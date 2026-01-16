В Ростовской области прокуратура помогла женщине получить заслуженную пенсию. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства в регионе.
Пожилая жительница Таганрога обратилась в клиентскую службу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области и попросила сделать перерасчет пенсии по старости. Дело в том, что в ее трудовой стаж не были включены семь лет работы. И хотя она предоставила подтверждающие документы, сотрудники учреждения, почему-то, ей отказали.
Прокуратура защитила права пенсионерки в судебном порядке. В итоге размер пенсии был определен в соответствии с законом, после чего выполнен перерасчет на сумму свыше 60 тысяч рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.