Лариса Долина даст юбилейный концерт в Домодедово

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина сообщила, что даст юбилейный концерт в городском Дворце культуры и спорта «Мир» города Домодедово.
«Лариса Долина. Юбилейный концерт на БИС в кругу друзей. До встречи в Домодедово 1 февраля», — написала артистка в своем Telegram-канале.
Ранее РИА Новости выяснило, что певица даст в первой половине 2026 года семь концертов.
Впервые в 2026 году Долина выступит со своими музыкантами, коллективом «ДолинаBand», в столичном баре Petter 27 января. Концерт продлится чуть более часа, а цены на билеты варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
В конце февраля, 25 числа, Лариса Долина планировала дать большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Однако юбилейный концерт перенесли на 15 ноября. Представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости отказался комментировать причину данного решения. Стоимость билетов составляет от 2,2 до 12 тысяч рублей.
В первый день весны Долина споет в камерной атмосфере — в столичном баре Lюstra Bar. Самый дешевый входной билет на данный концерт обойдется в пять тысяч рублей, а стоимость мест за столиком варьируется уже от шести до 15 тысяч рублей.
Кроме того, в афише певицы до сих пор числится концерт «Юбилей на бис», запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки. Ранее в СМИ сообщалось, что этот концерт отменен, однако Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что изменений по этому концерту нет. При этом продажа билетов на данное мероприятие приостановлена.