Награждены победители конкурса «Россия — страна традиционных ценностей»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Победителей Всероссийского конкурса «Россия — страна традиционных ценностей» наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в пятницу в столице на площадке Национального центра «Россия». В общей сложности на конкурс поступили 4,3 тысячи работ детей. Совокупный охват вовлечённых в проект юных конкурсантов, их творческих наставников, преподавателей и экспертов превысил 15 тысяч специалистов. Победителями и лауреатами стали более 60 детей, подростков и взрослых.
«Мы благодарны каждому из вас за вашу работу, потому что вы наполнили наш мир волшебными рассказами о вечном — о наших ценностях. И вы не просто рассказывали о них, вы совершали поступки, которые согрели души многих людей. Мы гордимся вами. Мы работаем с 2017 года. И те дети, которые участвовали в наших конкурсах восемь лет назад, сейчас уже выросли. Кто-то из них прямо сейчас защищает нашу Родину, оберегая наше с вами спокойствие и давая нам возможность жить, развиваться и расти», — сказала в ходе церемонии президент АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» Екатерина Аверкиева.
Она отметила, что участники конкурса в 2026 году, когда вырастут, станут также настоящими хранителями традиционных российских ценностей и достойными гражданами, которую построят страну, в которой все захотят жить и работать.
«Мы собрались здесь все вместе — люди разных возрастов, поколений, разных вероисповеданий, из разных регионов России, даже из разных стран мира — для того, чтобы всем вместе высказать, как сильно любим мы нашу родину, нашу Россию. Для меня Россия — это прежде всего люди, которые поддерживают, которые дарят добро, особенно те, которые защищают сейчас нашу страну на специальной военной операции на зоне боевого соприкосновения», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.
Замгендиректора НЦ «Россия» вручала награду в номинации «Лучшая работа в области крепкой семьи». Она отметила, что семья — это основа воспитания каждого человека и, соответственно, основа будущего страны.
В свою очередь директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Елена Беликова назвала конкурс «Россия — страна традиционных ценностей» свидетельством и доказательством того, насколько правильно родители, наставники и преподаватели работают с детьми.
Конкурс «Россия — страна традиционных ценностей» призван мотивировать молодых людей к изучению традиционных ценностей как нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение граждан РФ и передаваемых из поколения в поколение. Работы детей-конкурсантов выполнены в формате видеоролика, рисунка, фотографии или презентации.
Конкурс объединил молодежь и взрослых и 89 регионов РФ и еще семи стран, где проживают российские соотечественники. Участники показали в своих работах такие ценности, как крепкая семья, патриотизм, достоинство, историческая память, преемственность поколений, служение Отечеству и другие. Организатором конкурса выступает АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке министерства культуры, Минпросвещения, министерства обороны, МЧС России, правительства города Москвы, РПЦ, Совета Федерации и Государственной Думы, Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического общества (РВИО), Росмолодёжи, Российского общества «Знание», НЦ "Россия и многих других.