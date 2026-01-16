Россиянам рассказали, как нагреть дом в морозы без дополнительного обогревателя

Простой вентилятор, направленный на радиатор, может стать эффективной альтернативой традиционным обогревателям в сильные холода. Эколог Ольга Лакустова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о бюджетных способах сохранить тепло в квартире.
Специалист пояснила, что вентилятор, потребляющий всего 40−60 Вт, гонит воздух через горячую батарею. Это позволяет поднять температуру в комнате на несколько градусов, экономя энергию по сравнению с мощным обогревателем.
Также специалист рекомендует наклеить фольгу за радиатором и убрать от него мебель. Плотные шторы и ковры на полу помогут значительно сократить потери тепла.
Чтобы сохранить тепло, важно закрывать межкомнатные двери и заклеить щели в окнах уплотнителем. Согреться лично поможет горячий, но не обжигающий душ, а ночью — энергоэффективное электрическое одеяло.
При этом при обморожении стоит быть аккуратнее. Врач Денис Иванов посоветовал промерзшему на улице человеку согреваться постепенно. Специалист уточнил, что отогревание горячей водой может навредить еще больше или сделать травму от холода серьезнее.