Глава МО Италии Крозетто сравнил с анекдотом отправку военных ЕС в Гренландию

В Минобороны Италии напомнили, что отправка войск в Гренландию не является соревнованием по размещению военных в разных точках мира.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто иронично прокомментировал отправку военнослужащих из стран Евросоюза в Гренландию. По словам министра, вся эта история звучит как начало анекдота.

«Это похоже на начало анекдота», — приводит слова Крозетто издание The Guardian.

Министр подчеркнул, что Италия не планирует отправлять своих военнослужащих на остров в рамках инициативы ЕС. При этом Крозетто напомнил, что размещение военного контингента в разных точках мира не является соревнованием, на котором все смотрят, кто отправляет военных и в каком количестве.

Ранее KP.RU сообщал, что высадка европейских военнослужащих в Гренландии насмешила весь мир. Отмечается, что Франция направила на остров целых 15 человек, способных действовать в суровых северных условиях. На помощь к ним были посланы еще 13 солдат из Германии, один норвежец и один британец.

