Кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий умер на 91-м году жизни

Кинооператор и режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий скончался в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
— Анатолий Дмитриевич участвовал в создании 15 художественных и восемь документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Выступил также как актер в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссер документального фильма «Слово матери» (1979), — говорится в сообщении.
Заболоцкий является обладателем Премии Ленинского комсомола за фильм «Слово для защиты». Кроме того, в 2005 году оператора наградили Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность», передает Telegram-канал организации.