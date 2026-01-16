Кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий умер на 91-м году жизни

— Анатолий Дмитриевич участвовал в создании 15 художественных и восемь документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Выступил также как актер в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссер документального фильма «Слово матери» (1979), — говорится в сообщении.