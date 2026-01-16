Ричмонд
Ростовчанин отправил телефон покупателю курьером, но стал жертвой мошенника

В Ростовской области мошенник под видом покупателя забрал чужой телефон, чтобы продать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали молодого человека, который под видом покупателя завладел чужим телефоном. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

Ростовчанин разместил объявление о продаже телефона на одном из сайтов. Вскоре ему позвонил парень и сказал, что хочет купить гаджет. Он убедил автора объявления отправить ему товар курьером, а деньги пообещал отдать после получения.

Ростовчанин согласился и направил телефон покупателю. Однако парень не заплатил и перестал выходить на связь. Владелец гаджета понял, что его обманули и обратился в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали 21-летнего жителя Шахт. Они выяснили, что он и не собирался отдавать деньги за телефон. Молодой человек продал гаджет, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила около 50 000 рублей. Во время расследования полицейским удалось изъять похищенную вещь, которую они в скором времени вернут владельцу.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении.

