Умер Анатолий Заболоцкий, режиссер и кинооператор

Умер Анатолий Заболоцкий, режиссер, кинооператор и заслуженный деятель искусств БССР, РСФСР. Заболоцкий скончался на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, оператор Анатолий Заболоцкий (16.09.1935 — 16.01.2026)», — говорится в сообщении.
Заболоцкий стал автором 15 художественных и восьми документальных фильмов. Среди его работ: фильмы «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная» и многие другие.
Анатолий Заболоцкий проявил себя как актер в фильме «Слово для защиты», за который был удостоен Премии Ленинского комсомола. Также кинооператор был награжден Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность» в 2005 году.
Ранее KP.RU сообщал о смерти заслуженного артиста РФ и режиссера Виктора Рухманова. Он умер в возрасте 95 лет. Рухманов посвятил 69 лет своей жизни службе в Московском театре Сатиры.