Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

Наиболее известны его операторские работы в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», а также в картинах «Альпийская баллада», «Слово для защиты» и «Обрыв». Заболоцкий работал с режиссёрами Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым.