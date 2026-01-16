Умер кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

16 января на 91-м году жизни скончался выдающийся кинооператор и режиссёр Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщил Союз кинематографистов России в своём Telegram-канале.
Анатолий Дмитриевич Заболоцкий был заслуженным деятелем искусств БССР, РСФСР и Республики Хакасия. Он родился 16 сентября 1935 года и посвятил жизнь кинематографу, участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов.
Наиболее известны его операторские работы в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная», а также в картинах «Альпийская баллада», «Слово для защиты» и «Обрыв». Заболоцкий работал с режиссёрами Александром Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым.
Помимо операторской работы, он снимался как актёр и в 1979 году выступил сценаристом и режиссёром документального фильма «Слово матери». Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола и кавалером Международной премии Андрея Первозванного.