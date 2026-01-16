Польские водолазы нашли три загадочных сундука на дне озера Пильховицкое

Со дна озера Пильховицкое в Польше водолазы подняли три ящика, в которых находились современные боеприпасы. Их изъяли сотрудники полиции и передали экспертам для определения точного типа и происхождения содержимого. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила местная радиостанция RMF24.
— Из озера Пильховицкое в Нижней Силезии извлечены еще три ящика с боеприпасами. Первые ящики были обнаружены в конце декабря прошлого года. Они были наполнены современными боеприпасами различного калибра, — говорится в материале.
После вынесения экспертного заключения содержимое ящиков отправят в прокуратуру, которая примет решение об их дальнейшей судьбе. Первый ящик с боеприпасами в этом озере обнаружил профессиональный водолаз Марсель Коркуш. Он рассказал, что во время погружения случайно наткнулся на сундуки с военной маркировкой и вытащил один из них на поверхность. После этого местная полиция поручила специализированному подразделению провести дополнительное расследование на озере, передает радиостанция.
