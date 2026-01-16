Польские водолазы нашли три загадочных сундука на дне озера Пильховицкое

После вынесения экспертного заключения содержимое ящиков отправят в прокуратуру, которая примет решение об их дальнейшей судьбе. Первый ящик с боеприпасами в этом озере обнаружил профессиональный водолаз Марсель Коркуш. Он рассказал, что во время погружения случайно наткнулся на сундуки с военной маркировкой и вытащил один из них на поверхность. После этого местная полиция поручила специализированному подразделению провести дополнительное расследование на озере, передает радиостанция.