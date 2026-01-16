Киевские школы объявили каникулы из-за энергетического кризиса

Каникулы для школьников с 19 января по 1 февраля объявлены в Киеве в связи с проблемами с энергоснабжением. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Кличко отметил, что зимние каникулы будут продлены за счет весенних и части летних каникул, добавив, что учебный год завершится не позже 1 июля. Он подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о необходимости продления зимних каникул в Киеве до февраля из-за морозов и критического состояния энергетики.
Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались в конце 2025 года из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за сложной ситуации с тепло- и электроснабжением, отметив, что половина многоквартирных домов осталась без отопления.