Адвокат Полины Лурье назвала час икс по выселению Долиной

Ранее Свириденко объяснила, что был установлен срок для добровольного решения вопроса с передачей ключей — до 20-го января. По ее словам, если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу будут подключены судебные приставы. При этом Свириденко подчеркнула, что сторона Лурье надеется на цивилизованный исход и благоразумие и добросовестность оппонентов.