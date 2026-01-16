Адвокат Полины Лурье назвала час икс по выселению Долиной

История со скандальной квартирой в Хамовниках, ключи от которой певица Лариса Долина никак не передаст купившей ее Полине Лурье, может завершиться уже в понедельник, 19 января. В этот день адвокат Лурье Светлана Свириденко ожидает новую информацию по развитию ситуации.
Как стало известно, Долина уехала отдыхать, а ее представители не смогли передать ключи Лурье из-за ошибок в документах. С вопросом о том, что происходит и когда Полина Лурье сможет въехать в свою квартиру, корреспондент aif.ru обратился к адвокату Свириденко.
«Пока нет информации никакой. В понедельник, 19 января, во второй половине дня будет новая информация по квартире», — ответила она.
Ранее Свириденко объяснила, что был установлен срок для добровольного решения вопроса с передачей ключей — до 20-го января. По ее словам, если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу будут подключены судебные приставы. При этом Свириденко подчеркнула, что сторона Лурье надеется на цивилизованный исход и благоразумие и добросовестность оппонентов.
«В противном случае закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков», уточнила Сивриденко.
Как стало известно ранее, защита Полины Лурье обратилась к приставам с требованием возбудить исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной, поскольку та так и не передала покупательнице квартиру в Хамовниках. По данным СМИ, артистка с дочкой и внучкой в ОАЭ. Артистка отдыхает в пятизвездочном отеле в Абу-Даби, где десятидневный отдых стоит от 900 тысяч рублей.