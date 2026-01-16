АТОР: российских туристов не будут сажать в тюрьму за внебрачные связи на Бали

Российских туристов не будут сажать в тюрьму за внебрачные связи на Бали, несмотря на новый индонезийский закон. Эксперты туррынка заверили, что норма касается только внутренних семейных конфликтов местных жителей, сообщает «Постньюс».
Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил, что наказание возможно лишь по заявлению от ближайших родственников. Он подчеркнул, что это внутреннее дело индонезийских семей, а не туристов.
Специалист Андрей Подколзин подтвердил, что туристов по-прежнему отправляют на Бали. По его словам, власти острова гарантируют отсутствие проверок при заселении в отели.
Эксперт РСТ Виктория Худаева заявила, что закон направлен на укрепление морали внутри Индонезии. Она отметила, что гостям достаточно соблюдать обычные нормы поведения.
Новые правила начали действовать в Индонезии с января. Они предусматривают до года тюрьмы за интимную связь или сожительство вне официального брака.