Донские фермеры получили 268 миллионов рублей в качестве антикризисной поддержки

В Ростовской области на поддержку сельхозпроизводителей было направлено 268,1 млн рублей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Засуха, заморозки, другие природные катаклизмы — мы прошли через серьезные испытания, — пояснил глава региона.
По его поручению на Дону был запущен инструмент антикризисной поддержки для малых форм агробизнеса и фермерских хозяйств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Речь идет о микрозайме «Агрочрезвычайный» с небольшой ставкой — 3% годовых.
Участники программы получают до 5 млн рублей на срок до трех лет. Деньги можно направить на ремонт техники, закупку необходимого оборудования и оборотных средств, включая семена, удобрения и топливо.
— На сегодняшний день реальную и, что самое важное, своевременную помощь получили 77 сельхозтоваропроизводителей из самых разных районов области. На эти цели было направлено 268,1 млн рублей, — говорится в сообщении.
