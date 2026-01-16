Стационарное лечение бизнесмена Карапетяна прервали, он переведен в СИЗО

Предпринимателя Самвела Карапетяна вновь доставили в СИЗО Службы нацбезопасности Армении. Об этом агентству Sputnik Армения сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
Ранее в пятницу Апелляционный суд приостановил судебный акт от 30 декабря об изменении меры пресечения Карапетяна на домашний арест.
«Сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван-Кентрон” (изолятор при СНБ Армении — ред.)», — заявил Вардеванян.
Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмену и владельцу компании «Ташир Групп» предъявлены обвинения призывах к свержению власти в Армении. Сам Карапетян вину не признал и связал свое уголовное преследование с поддержкой Армянской апостольской церкви на фоне критики в ее адрес со стороны властей.