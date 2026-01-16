Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стационарное лечение бизнесмена Карапетяна прервали, он переведен в СИЗО

Адвокат Вардеванян рассказал, что лечение Карапетяна в стационаре прервали, он переведен в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя Самвела Карапетяна вновь доставили в СИЗО Службы нацбезопасности Армении. Об этом агентству Sputnik Армения сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

Ранее в пятницу Апелляционный суд приостановил судебный акт от 30 декабря об изменении меры пресечения Карапетяна на домашний арест.

«Сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван-Кентрон” (изолятор при СНБ Армении — ред.)», — заявил Вардеванян.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмену и владельцу компании «Ташир Групп» предъявлены обвинения призывах к свержению власти в Армении. Сам Карапетян вину не признал и связал свое уголовное преследование с поддержкой Армянской апостольской церкви на фоне критики в ее адрес со стороны властей.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше