«Пионерскую» временно закрывали из-за монеты, парализовавшей эскалатор

Стало известно, почему станцию метро «Пионерская» временно закрывали вечером в пятницу, 16 января. Причиной внезапного закрытия станции на вход стала внеплановая остановка эскалатора, которая произошла из-за случайно попавшей в стык монеты, что выронил один из пассажиров. Об этом «КП-Петербург» сообщила пресс-служба метрополитена.
Напомним, в 18:41 в вестибюле «Пионерской» объявили, что станция работает только выход. На место прибыли аварийно-восстановительные бригады, чтобы устранить проблему. Пассажиров просили воспользоваться соседними станциями — «Удельная» и «Черная речка», а также наземным транспортом. Однако, спустя почти двадцать минут, к 19:00 движение на «Пионерской» было восстановлено в полном объеме, а станцию открыли на вход.
— Причиной остановки эскалатора стала монета, — рассказали в пресс-службе метрополитена.