«Альфа-самец ничего не должен»: Юлия Ковальчук защитила Чумакова после скандала с его заявлениями о браке

Юлия Ковальчук откровенно рассказала о браке с Алексеем Чумаковым. Певица призналась, что её муж не принимает формулировку о «долге» в семейной жизни. Юлия также прокомментировала резонансное интервью Чумакова, после которого его обвинили в неуважении к жене. Она заявила, что слова мужа были вырваны из контекста.

Источник: Life.ru

«Ему, как такому достаточно яркому альфа-самцу, вот эта вот формулировка, что мужчина должен, — она, наверное, непонятна. Ему понятна фраза “мужчина хочет и делает”. Он сказал, что отдельно мужчина и женщина, как индивидуумы, друг перед другом как будто бы ничего не должны», — сказала Ковальчук на RuTube-шоу «12 вопросов».

При этом Ковальчук подчеркнула, что в их паре обязательства существуют, но выполняются по обоюдному желанию. По её словам, Алексей «всё делает», всегда рядом и полностью вовлечеён в семейную жизнь.

Ранее Life.ru писал, что Чумаков может получить инвалидность после операции на позвоночнике. Артист отметил, что, несмотря на пока ещё неполное осознание, юридически он имеет такую возможность.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.