«Альфа-самец ничего не должен»: Юлия Ковальчук защитила Чумакова после скандала с его заявлениями о браке

«Ему, как такому достаточно яркому альфа-самцу, вот эта вот формулировка, что мужчина должен, — она, наверное, непонятна. Ему понятна фраза “мужчина хочет и делает”. Он сказал, что отдельно мужчина и женщина, как индивидуумы, друг перед другом как будто бы ничего не должны», — сказала Ковальчук на RuTube-шоу «12 вопросов».
При этом Ковальчук подчеркнула, что в их паре обязательства существуют, но выполняются по обоюдному желанию. По её словам, Алексей «всё делает», всегда рядом и полностью вовлечеён в семейную жизнь.
Ранее Life.ru писал, что Чумаков может получить инвалидность после операции на позвоночнике. Артист отметил, что, несмотря на пока ещё неполное осознание, юридически он имеет такую возможность.
