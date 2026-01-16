Как выбрать правильный рис: советы от нутрициолога

«Белый рис очищен от оболочки, что облегчает его быстрое приготовление и усвоение организмом. Такой рис идеально подходит, если нужно быстро восполнить энергию, ведь он содержит легко усваиваемые углеводы. Однако из-за удаления внешних слоев он почти не содержит клетчатки и значимых витаминов», — подчеркнула Яблокова.