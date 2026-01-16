Как выбрать правильный рис: советы от нутрициолога

Популярный гарнир и источник энергии — рис может быть полезным дополнением к ежедневному рациону, отметила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. Эксперт рассказала, чем отличаются разные виды риса. Об этом пишет aif.ru.
«Белый рис очищен от оболочки, что облегчает его быстрое приготовление и усвоение организмом. Такой рис идеально подходит, если нужно быстро восполнить энергию, ведь он содержит легко усваиваемые углеводы. Однако из-за удаления внешних слоев он почти не содержит клетчатки и значимых витаминов», — подчеркнула Яблокова.
Коричневый сохраняет оболочку, дольше переваривается, насыщает и помогает контролировать сахар. Черный и красный рис содержат природные пигменты и антиоксиданты, поддерживающие сердце и сосуды.
По словам специалиста, форма и текстура крупы тоже имеют значение: длиннозерный подходит для рассыпчатых гарниров, короткозерный — для суши и ризотто, среднезерный универсален. Выбор сорта стоит делать исходя из целей: быстро восполнить энергию, контролировать уровень сахара или разнообразить рацион антиоксидантами.
