Португальский клуб «Каза Пия» обвинили в обходе антироссийских санкций

Клуб «Каза Пия» обвинили в нарушении санкций против РФ из-за продажи футболиста Кардосо «Ахмату».

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура предъявила обвинение португальскому футбольному клубу «Каза Пия» в сокрытии происхождения денег, полученных за продажу грозненскому «Ахмату» нападающего Фелиппе Кардосо, пишет Público.

Игрок перешел в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году. По данным издания, команда «Каза Пия» получила за футболиста €1,5 млн. Деньги поступили двумя траншами через банк. Отправителем средств стала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

Прокуратура указала, что в «Каза Пия» знали, что такая сделка нарушает антироссийские санкции. Клуб обвинили в обходе ограничений, отмывании денег и подделке документов.

В самом ФК с обвинением не согласны, так как грозненский «Ахмат» не находится под санкциями Евросоюза.

Кардосо перешел в грозненский «Ахмат» 25 июля 2024 года. Игрок заключил с клубом четырехлетний контракт. 31 января 2025 года футболист ушел в аренду в китайский «Хэнань».

Ранее стало известно, что ФИФА наложила на клуб РПЛ «Ростов» запрет на трансферы до 2027 года.

