16-летний бейсболист стал первым за 30 лет россиянином, подписавшим контракт с MLB

Юный российский талант Рикардо Пуллес Рябов официально присоединился к структуре известного бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Об этой значимой новости объявила Федерация бейсбола и софтбола России в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Воспитанник московского бейсбола Рикардо Пуллес Рябов подписал контракт с американским бейсбольным клубом “Лос-Анджелес Доджерс”. Леворукий бьющий и кетчер будет представлять школу российского бейсбола в системе Главной бейсбольной лиги MLB», — сказано в публикации.

В организации подчеркнули, что 16-летний спортсмен является первым отечественным игроком, оказавшимся в MLB за последние 30 лет. До него путь в Главную лигу находил лишь Андрей Селиванов, заключивший соглашение с «Атланта Брэйвз» в 1995 году, но так и не дебютировавший в её матчах.

Ранее Life.ru писал, что крышесносный Александр Овечкин набрал рекордное число очков в большинстве, обогнав легендарного чеха Яромира Ягра. В матче с «Виннипег Джетс» Овечкин отдал результативную передачу на Джейкоба Чикрана, доведя общее число очков в большинстве до 611 (328 голов + 283 передачи).

