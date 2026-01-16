16-летний бейсболист стал первым за 30 лет россиянином, подписавшим контракт с MLB

В организации подчеркнули, что 16-летний спортсмен является первым отечественным игроком, оказавшимся в MLB за последние 30 лет. До него путь в Главную лигу находил лишь Андрей Селиванов, заключивший соглашение с «Атланта Брэйвз» в 1995 году, но так и не дебютировавший в её матчах.