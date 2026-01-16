Стала известна причина смерти актера из «Женитьбы» Сергея Алешко

«Он очень рано ушел, для нас это очень большая утрата. Сережа был очень добрым человеком, с ним легко было работать. В этом человеке было очень много юмора, умел посмеяться и над собой, и над персонажем с которым работал. Веселил нас всегда, мы знали, если есть Серёжа, значит будет весело, трогательно. Всегда готов был помочь, как советом, так и финансово. Его последним спектаклем стал “Ревизор”. Он жаловался на проблемы с сердцем, быстро уставал», — поделилась Анастасия Пузырева.