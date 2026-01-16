Стала известна причина смерти актера из «Женитьбы» Сергея Алешко

Актер Сергей Алешко умер на 66-м году жизни. Что стало причиной смерти, рассказали aif.ru его коллеги по челябинскому театру драмы имени Наума Орлова.
«Он очень рано ушел, для нас это очень большая утрата. Сережа был очень добрым человеком, с ним легко было работать. В этом человеке было очень много юмора, умел посмеяться и над собой, и над персонажем с которым работал. Веселил нас всегда, мы знали, если есть Серёжа, значит будет весело, трогательно. Всегда готов был помочь, как советом, так и финансово. Его последним спектаклем стал “Ревизор”. Он жаловался на проблемы с сердцем, быстро уставал», — поделилась Анастасия Пузырева.
Сергей Алешко был занят во многих спектаклях текущего репертуара. 23 января он должен был играть в спектакле «Леди на день», а 25 — «Доходное место».
По словам Пузыревой, Алешко умер скоропостижно, точную причину смерти назовут позже.
Сергей Алешко поступил в труппу Челябинского государственного академического театра драмы в 1989 году. Он создал десятки образов в спектаклях по пьесам классических и современных авторов.