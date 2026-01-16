Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер оператор Анатолий Заболоцкий

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Через кладбище», ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого января 2026 года на 91-м году ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», — говорится в сообщении в Telegram-канале союза.

В Союзе кинематографистов напомнили, что он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его работ: «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. Выступил также как актёр в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссёр документального фильма «Слово матери» (1979).

Заболоцкий также был обладателем Премии Ленинского комсомола — за фильм «Слово для защиты». Награждён Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (2005).