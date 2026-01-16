Умер оператор Анатолий Заболоцкий

В Союзе кинематографистов напомнили, что он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его работ: «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. Выступил также как актёр в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссёр документального фильма «Слово матери» (1979).