В Минтрансе оценили идею о едином размере ручной клади для всех авиакомпаний

Действующее в России регулирование провоза ручной клади является более сбалансированным, чем инициатива по введению единых норм для всех авиакомпаний. Такое мнение высказали РИА «Новости» в пресс-службе Минтранса, комментируя находящийся на рассмотрении законопроект.

Источник: Life.ru

Как подчеркнули в ведомстве, действующие федеральные авиационные правила устанавливают гарантированный минимум веса ручной клади в пять килограммов. Это позволяет перевозчикам гибко определять допустимые габариты в зависимости от типа воздушного судна. Такой подход считается более практичным, поскольку учитывает технологические особенности самолётов и различия в бизнес-моделях авиакомпаний. Предлагаемая же унификация, хотя и направлена на упрощение правил для пассажиров, может привести к обратному результату и ухудшить текущие условия для многих путешественников.

В министерстве пояснили, что инициатива не учитывает технологическое разнообразие парка воздушных судов. Единые жёсткие нормы могут ограничить возможность авиакомпаний оптимально использовать пространство салона. Кроме того, в ведомстве сомневаются, что подобное изменение принесёт существенный выигрыш в безопасности полётов или повысит удобство пассажиров.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта ужесточила правила перевозки портативных зарядных устройств и электроники с литий-ионными аккумуляторами. Согласно новым требованиям, все подобные устройства теперь разрешено перевозить только в салоне самолёта в качестве ручной клади. Полный запрет накладывается на их сдачу в зарегистрированный багаж.

