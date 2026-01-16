Ричмонд
Опрос: заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира

Стало известно, что лидер оппозиции Венесуэлы, лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо передала свою нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу. Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о данном событии.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира, 15 января, после встречи с Трамом в Белом доме. Ранее она уже выражала готовность разделить награду с Трампом, но в Нобелевском комитете указывали, что премия не подлежит передаче другим лицам.

При этом 16 января 2026 года комитет опубликовал заявление, что премия неделима и не подлежит передаче, но отказался комментировать конкретно вручение нобелевской медали Мачадо Трампу. Ранее американский лидер критиковал Норвежский нобелевский комитет за то, что его обошли наградой.

