Опрос: заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира, 15 января, после встречи с Трамом в Белом доме. Ранее она уже выражала готовность разделить награду с Трампом, но в Нобелевском комитете указывали, что премия не подлежит передаче другим лицам.
При этом 16 января 2026 года комитет опубликовал заявление, что премия неделима и не подлежит передаче, но отказался комментировать конкретно вручение нобелевской медали Мачадо Трампу. Ранее американский лидер критиковал Норвежский нобелевский комитет за то, что его обошли наградой.