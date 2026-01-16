Ричмонд
Больному раком греку прочили смерть через полгода, а он прожил более 40 лет

Врачи в США выявили у пожилого грека рак и прочили ему смерть через полгода. Стаматис Мораитис вернулся на родину и пережил всех своих докторов.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина пережил всех врачей, которые его лечили от рака и предрекали ему скорую смерть от болезни, передает KP.RU со ссылкой на Daily Express.

Грек Стаматис Мораитис обратился к медикам в США в возрасте 65 лет. Тогда он узнал, что он болен раком легких. Врачи сказали мужчине, что жить ему осталось всего полгода.

Мораитис решил уехать из США на остров Икария в Эгейском море. С тех пор его состояние начало улучшаться, он стал заниматься физическим трудом, выращивать овощи, виноград, проводить время с друзьями. Так прошло более 40 лет.

Затем Мораитис приехал в США, чтобы выяснить у лечивших его врачей причину своего выздоровления, однако выяснилось, что всех их уже нет в живых.

Самого Мораитиса не стало в 2013 году, когда ему было 98 лет, хотя он утверждал, что ему 102.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, как Карл III спасся от рака простаты.

