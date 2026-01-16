Дрель и яйца: россиянки рассказали о самых странных подарках на первом свидании

Первое свидание в России часто сопровождается неловкими моментами, связанными с подарками. Аналитики сервиса знакомств Mamba и ювелирного холдинга SOKOLOV выяснили, что каждая четвертая россиянка получала на первой встрече презент, от которого ей становилось неловко.
Эксперты рассказали, что мужская фантазия в таких ситуациях бывает крайне изобретательной. Так, в списке самых странных подарков, которые получали дамы, оказались совершенно бытовые и неожиданные предметы: от утюга, дрели и бритвенного станка до терки и кухонных полотенец.
Кроме того, были и сюрпризы без всякого повода, вроде пакета мандаринов, десятка яиц, целой колбасы, пустой коробки или даже камня и увядшего букета. Хуже того, некоторые подарки переходили черту приличия. Это были откровенно интимные вещи, а также презенты, которые явно были подарены кому-то другому.
— В топ антиподарков также входят подарочные наборы «на скорую руку» из ближайшего магазина, сувениры и мелкий декор — магниты, кружки, статуэтки. Россиянки отмечают и чрезмерно дорогие подарки, которые скорее ставят в неловкое положение, чем вызывают радость, — передает Газета.ru.
Финансовый консультант Александр Патешман поделился советами по подготовке ко Дню святого Валентина, 14 февраля. Он обратил внимание на необходимость раннего планирования мероприятий и покупок, подчеркивая, что спешка приведет лишь к лишним расходам и снижению качества праздника.