Климатолог Терешонок рассказал, когда растает снег в Москве

Циклон «Фрэнсис», бушевавший в Москве три дня, накрыл город снежной шапкой. Напомним, что всего за сутки непогоды высота сугробов выросла до 64 сантиметров, удивив этим не только горожан, но и синоптиков. По словам климатолога Александра Ильина, есть в этом и плюс: благодаря влиянию «Фрэнсиса» столицу, можно сказать, обошли стороной Крещенские морозы.
Сейчас погода приблизилась к климатической норме и градусы, ровно как и количество осадков, выпадающих за сутки, не вызывают ни у кого шока. Климатолог Николай Терешонок уверен, что несмотря на циклон, весна наступит в срок, без задержек.
«Необходимо ориентироваться на общепринятые климатические нормы, но снега в этом году выпало много, — подчеркнул он в беседа с aif.ru. — Он до сих пор лежит в полях и лесах. Я считаю, что снежный покров растает не раньше второй половины марта».
Климатолог добавил, что наступивший 2026 год должен быть более «стабильным», и не стоит ожидать тропических дождей и удушающей жары, которая успела удивить Москву прошлым летом.
