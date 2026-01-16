«По-моему, я что-то сломал»: доктор Мясников рухнул во время съемок

Инцидент произошел во время испытания специальных пружинящих ботинок для джампинга. Телеведущий сначала попрыгал в джамперах на полу. А затем решил усложнить упражнение и попытался встать в этой экипировке на баланс-борд, однако не удержал равновесия и рухнул на пол.