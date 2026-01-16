«По-моему, я что-то сломал»: доктор Мясников рухнул во время съемок

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Телеграм-канале рабочий момент съемок телепередачи «Доктор Мясников», в ходе которого он едва не получил тяжелую травму, пытаясь продемонстрировать зрителям современные методы поддержания физической формы. Эксперимент закончился жестким падением медика.
Инцидент произошел во время испытания специальных пружинящих ботинок для джампинга. Телеведущий сначала попрыгал в джамперах на полу. А затем решил усложнить упражнение и попытался встать в этой экипировке на баланс-борд, однако не удержал равновесия и рухнул на пол.
«По-моему, что-то у меня сломалось», — признался медик сразу после падения, сидя на полу и осматривая поврежденное крепление ботинка.
Несмотря на очевидную болезненность удара, врач сохранил самообладание и перевел ситуацию в шутку, обратившись к съемочной группе с неожиданным советом: «Основной принцип долголетия — не будь дураком таким, как я. Целее будешь».